Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 16:15 на участке поселок Володарского – Каширское шоссе автодороги М-5 «Урал»

Один человек скончался на месте, два получили ранения.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками ГИБДД.

Жертвами крупной аварии в Подмосковье 6 января стали три человека, в том числе двое детей.