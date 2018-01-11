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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 16:15 на участке поселок Володарского – Каширское шоссе автодороги М-5 «Урал»

Один человек скончался на месте, два получили ранения.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками ГИБДД.

Жертвами крупной аварии в Подмосковье 6 января стали три человека, в том числе двое детей.

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