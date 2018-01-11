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Парк на Стрелке в Нижнем Новгороде откроется весной

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С территории парка на Стрелке в Нижнем Новгороде вывезли более 47 тыс. куб. м строительного мусора. Проект стоимостью около 176 млн рублей предусматривает демонтаж зданий и сооружений, ограждение территории, вертикальную планировку, устройство газонов и дорожек с покрытием из щебня, монтаж металлических конструкций.

Площадь газонов составляет 90%. Сейчас на объекте установлены два поста охраны и временное ограждение. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Согласно условиям контракта, строительство должно завершиться 1 мая 2018 года.

Напомним, Стрелка Оки и Волги — это одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Она находится на месте слияния рек Оки и Волги. Вид на Стрелку является визитной карточкой города. Это одна из самых узнаваемых частей города наряду с кремлем и Чкаловской лестницей. 

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