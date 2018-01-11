Глава Минтранса Соколов назвал любимым видом транспорта велосипед

Глава Минтранса России Максим Соколов назвал своим любимым видом транспорта велосипед. Об этом он сообщил в четверг, 11 января.

«Велосипед», — сказал Соколов на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о любимом виде транспорта, пишет «РИА Новости».

Чиновник признался, что летом и осенью он старается кататься почти каждый день. При этом на работу ездить на велосипеде не пробовал, потому что живет на МКАД. Однако, по словам министра, многие коллеги, в том числе его заместители и директора департаментов, ездят на работу не велосипеде.

«Мы специально оборудовали во дворе Минтранса парковку для велосипедов. Коллеги с удовольствием этим пользуются», — рассказал министр, добавив, что недавно катался на велосипеде в Екатеринбурге и в Казани.

31 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы китайских интернет-пользователей, отметил, что старается поддерживать себя «в нормальной физической форме» и, в частности, занимается катанием на велосипеде.

В ноябре 2016 года полиция Великобритании запретила министру иностранных дел Борису Джонсону ездить на работу на велосипеде, опасаясь, что он может стать мишенью террористов.