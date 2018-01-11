Прямой эфир

Глава Минтранса Соколов назвал любимым видом транспорта велосипед

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минтранса России Максим Соколов назвал своим любимым видом транспорта велосипед. Об этом он сообщил в четверг, 11 января.

«Велосипед», — сказал Соколов на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о любимом виде транспорта, пишет «РИА Новости».

Чиновник признался, что летом и осенью он старается кататься почти каждый день. При этом на работу ездить на велосипеде не пробовал, потому что живет на МКАД. Однако, по словам министра, многие коллеги, в том числе его заместители и директора департаментов, ездят на работу не велосипеде.

«Мы специально оборудовали во дворе Минтранса парковку для велосипедов. Коллеги с удовольствием этим пользуются», — рассказал министр, добавив, что недавно катался на велосипеде в Екатеринбурге и в Казани.

31 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы китайских интернет-пользователей, отметил, что старается поддерживать себя «в нормальной физической форме» и, в частности, занимается катанием на велосипеде.

В ноябре 2016 года полиция Великобритании запретила министру иностранных дел Борису Джонсону ездить на работу на велосипеде, опасаясь, что он может стать мишенью террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре велопарада пройдут в Москве в 2018 году
Новая велодорожка появится в центре Петербурга

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017