Водителей предупредили о снежных заносах на дорогах Удмуртии

Местных автомобилистов предупредили о плохой видимости и снежных заносах на дорогах Республики Удмуртия, сообщила пресс-служба первого отдела управления ГИБДД МВД по региону.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательными, так как на дорогах образовалось большое количество снега, что увеличивает тормозной путь автомобиля, а также способствует потере шинами контакта с дорожным покрытием, сообщает ИА «Сусанин».

Также сотрудники ГИБДД предупреждают об опасности и пешеходов. Их просят не перебегать дорогу в условиях плохой видимости, а также не торопиться при выходе из общественного транспорта, так как под слоем снега может находиться скользкий лед. Падение может не только закончиться травмами, но и привести к трагедии.