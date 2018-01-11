Мужчина угнал и разбил автомобиль в Ульяновской области

Мужчина разбил угнанный им автомобиль в Цильнинском районе Ульяновской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Инцидент произошел 8 января во дворе одного из домов села Степная Репьевка. Припаркованный перед домом ВАЗ-2114 был угнан. Заявление в полицию об угоне подала владелица транспортного средства, 27-летняя девушка. Пропавший автомобиль был найден разбитым в расположенном недалеко селе Большое Нагаткино, сообщило 1ul.ru.

В ходе следственно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. В отношении задержанного решается вопрос о заведении уголовного дела.