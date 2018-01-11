Учитель школы в Тагиле вернула подарок ученице после статьи в соцсети

Новогодний подарок ученице, взамен съеденного, после публикации жалобы в социальной сети купила учитель одной из школ в Нижнем Тагиле.

Мать одной из учениц седьмого класса школы № 3 по улице Перова пожаловалась в одной из социальных сетей, что классный руководитель ее дочери не смогла отдать новогодний подарок, за который она заплатила 315 рублей, ее ребенку, так как он был съеден, сообщает TagilCity.ru.

В результате учитель пообещала вернуть за него деньги, но при этом упрекнула ученицу, что подарок нужно было забрать на каникулах. Мать девочки утверждает, что о таком правиле она слышит впервые, а ее дочь надеялась получить сладости уже после каникул.

После того как критика появилась в одной из социальных сетей, руководство школы, а также классный руководитель купили ребенку новый новогодний подарок и отдали в руки семье девочки.