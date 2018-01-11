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Опубликовано видео массовой драки с корпоратива хоккейного «Авангарда»

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Фото: РИА Новости/Владислав Тимашев
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В Сети появилось видео драки на новогоднем корпоративе хоккеистов омского «Авангарда».

Помимо самих спортсменов, пострадала и жена нападающего Андрея Стася –– белорусская гимнастка Валерия Курильская.

Ей досталось от омского защитника Максима Чудинова.

Сам Стась подрался с Михаилом Фисенко, в результате чего получил перелом носа.

Возможной причиной драки стал уход белорусского специалиста Андрея Скабелки из команды. 46-летний главный тренер был уволен из «Авангарда» 29 декабря.

Команда неоднократно выражала свое недовольство наставником, а Андрей Стась отказался поддержать одноклубников.

Омский «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

5 января клуб одержал первую победу под руководством нового тренера Германа Титова.

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