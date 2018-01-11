В Мурманске закончилась полярная ночь

Жители Мурманска встретили свой первый в этом году рассвет. Солнце взошло над городом спустя 40 дней — столько длилась полярная ночь. Чтобы увидеть первую зарю, горожане поднимаются на сопку «Солнечная горка». Здесь собираются сотни людей — все с пледами и чаем. Акцию придумали в 2007 году, участников с каждым годом все больше. Людей не смущают даже морозы. Хотя в этом году относительно тепло — около -12 градусов. Световой день в Мурманске продлился недолго — всего 34 минуты