Пешеходный переход сделают недалеко от школы в Самаре

Пешеходный переход сделают недалеко от общеобразовательной школы в Самаре, сообщила пресс-служба городского хозяйства и экологии.

Пешеходный переход планируют оборудовать до мая 2018 года. Он будет расположен недалеко от школы, на перекрестке улиц Чкалова и Ленинской, и оснащен всеми нужными техническими средствами, сообщило НИА «Самара».

Торги среди учреждений на организацию проекта проведены, сейчас проходит оформление всех нужных документов и заключается контракт с организацией-подрядчиком. По договору пешеходный переход должен быть организован до 30 апреля.