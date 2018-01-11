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Молодая мать умерла после укола медсестры в Волгоградской области

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Местная жительница, которая проходила на дому курс терапии по лечению ушного заболевания, скончалась после укола обезболивающего в Камышине Волгоградской области.

По предварительной информации, 10 января 2018 года к 30-летней пациентке пришла медицинский работник, которая должна была сделать ей обезболивающий укол. Ранее женщине уже делали инъекции лидокаина, но в этот раз медсестра ввела пациентке новокаин, после которого у нее случился анафилактический шок, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Молодой матери вызвали скорую медицинскую помощь, которая приехала по адресу только через 20 минут, но спасти женщину уже не удалось. На данный момент СО по городу Камышину СУ СК по Волгоградской области не дает никаких комментариев по делу, ожидая результаты вскрытия погибшей, но проверка по факту смерти матери двоих детей уже ведется.  

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