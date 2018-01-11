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Маленькую девочку сбили на пешеходном переходе в Астрахани

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Маленькую девочку сбили на пешеходном переходе по пути из бассейна в Астрахани, сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Авария произошла сегодня утром, 11 января, в районе 9:30 утра, на перекрестке улиц Бакинской и Кирова. 10-летняя девочка-пешеход пыталась перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Девочка направлялась домой после тренировки по плаванию, когда автомобиль «ВАЗ-2108», под управлением 22-летнего мужчины, совершил наезд на пешехода

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил различные телесные травмы – при ударе девочка отлетела на несколько метров. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в медицинское учреждение, сообщило «Астрахань 24».

Первую помощь ей оказали сотрудники вневедомственной охраны, они же обеспечили беспрепятственный проезд скорой помощи к пострадавшему ребенку. Сотрудниками правоохранительных органов выясняются детали произошедшего, в частности, на какой сигнал светофора двигался каждый участник аварии. По факту случившегося проводится проверка.

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