Нелегальный завод по переработке нефти обнаружен в Саратовской области

В Саратовской области остановлена незаконная деятельность предприятия по переработке нефти. Операцию провели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону. Об этом информирует ИА «Взгляд-инфо».

Завод находится в Новоузенском районе. Владельцы не внесли его в реестр опасных объектов и не оформили лицензию на эксплуатацию оборудования. Доход от нелегального производства составляет более 26 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Следователям предстоит установить места продажи продукции и личности нарушителей, причастных к незаконной деятельности.