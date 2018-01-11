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Нелегальный завод по переработке нефти обнаружен в Саратовской области

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В Саратовской области остановлена незаконная деятельность предприятия по переработке нефти. Операцию провели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону. Об этом информирует ИА «Взгляд-инфо».

Завод находится в Новоузенском районе. Владельцы не внесли его в реестр опасных объектов и не оформили лицензию на эксплуатацию оборудования. Доход от нелегального производства составляет более 26 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. 

Следователям предстоит установить места продажи продукции и личности  нарушителей, причастных к незаконной деятельности.

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