Хаски и ездовые метисы посоревнуются в гонках под Хабаровском

Под Хабаровском в эти дни проходит чемпионат по снежным дисциплинам ездового спорта «Амурская метель». Участие в нем принимают 80 человек и около 300 собак.

Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», в этот раз на соревнованиях, уже ставших традиционными, принимают участие новые для Дальнего Востока ездовые метисы. Они выйдут на старт вместе с хаски, маламутами, самоедскими собаками, австралийскими овчарками и американскими стаффами.

По словам организатора чемпионата Станислава Маева, порода «ездовой метис» была выведена специально для этого вида спорта. Собаки считаются очень быстрыми, выносливыми, но не морозоустойчивыми, поскольку у них нет густой шерсти.

В чемпионате примут участие команды из Приморья, с Сахалина, Камчатки, из Амурской области и ЕАО. Заработанные баллы помогут им принять участие в Кубке России.

В ноябре портал iz.ru писал о том, что в Якутии разработали туры на собачьих упряжках. Протяженность маршрута – 1,5 тыс. км до Новосибирских островов через покрытое льдом море Лаптевых. Этот путь напоминает маршрут первых исследователей, которые занимались изучением северных просторов России в XVII–XIX веках.