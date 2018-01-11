Прямой эфир

Хаски и ездовые метисы посоревнуются в гонках под Хабаровском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Хабаровском в эти дни проходит чемпионат по снежным дисциплинам ездового спорта «Амурская метель». Участие в нем принимают 80 человек и около 300 собак.

Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», в этот раз на соревнованиях, уже ставших традиционными, принимают участие новые для Дальнего Востока ездовые метисы. Они выйдут на старт вместе с хаски, маламутами, самоедскими собаками, австралийскими овчарками и американскими стаффами.

По словам организатора чемпионата Станислава Маева, порода «ездовой метис» была выведена специально для этого вида спорта. Собаки считаются очень быстрыми, выносливыми, но не морозоустойчивыми, поскольку у них нет густой шерсти.

В чемпионате примут участие команды из Приморья, с Сахалина, Камчатки, из Амурской области и ЕАО. Заработанные баллы помогут им принять участие в Кубке России.

В ноябре портал iz.ru писал о том, что в Якутии разработали туры на собачьих упряжках. Протяженность маршрута – 1,5 тыс. км до Новосибирских островов через покрытое льдом море Лаптевых. Этот путь напоминает маршрут первых исследователей, которые занимались изучением северных просторов России в XVII–XIX веках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Катание на упряжках организуют в восьми парках Москвы
Ученые выяснили, что владельцы собак живут дольше

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017