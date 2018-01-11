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На плато Лагонаки открыли новый туристический маршрут

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Новый эколого-туристический маршрут «Зимний Абаджеш» открыт на плато Лагонаки. Он начал работать с 30 декабря, но пока частично.

Как уточняет ИА «Кубанские новости», пройти по маршруту можно от контрольно-пропускного пункта Лаго-Наки до смотровой площадки и далее до перевала Абаджешский. В администрации Кавказского заповедника утверждают, что на протяжении всей маршрутной трассы укатан снежный покров и установлены указатели.

В конце 2017 года была разработана Концепция развития туризма в Адыгее, рассчитанная до 2025 года. Согласно документу, республику разделят на четыре туристические зоны, в одну из которых войдет плато Лагонаки. Там планируется создать горнолыжный курорт. Предполагается, что реализация этого проекта повысит туристический поток до 1,2 млн отдыхающих в год.

Почти вся территория плато административно входит в Майкопский район Адыгеи и включена в состав Кавказского заповедника. Плато передали заповеднику в 1992 году.

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