Около 70 машин ловцов янтаря съехались на побережье в Янтарном

Около 70 автомобилей ловцов янтаря съехались на побережье поселка Янтарный Калининградской области 11 января. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Алесей Заливатский.

По его словам, после того как штрафы за незаконную добычу янтаря увеличились в 100 раз, количество ловцов янтаря также выросло. Люди приезжают с хорошим оборудованием в неофициальную пляжную зону на въезде в Янтарный, где идет сброс пульпы. Полиция подъезжает на квадроциклах и пытается составить на всех протоколы, но с таким объемом им справиться тяжело, сообщает Калининград.Ru.

Протоколы составляют за въезд автомобилей в защитную зону моря, но, чтобы улучшить ситуацию, власти совместно с ГИБДД планируют полностью ограничить выезд транспорта на пляж. Штрафы за незаконную добычу янтаря увеличили еще в конце декабря. Теперь наказание для граждан составляет от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (ранее — 3–5 тыс. рублей), для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей (ранее — 30–50 тыс. рублей), а для юридических лиц — от 10 млн до 60 млн рублей (ранее — до 1 млн рублей).