Массовый обман клиентов произошел в одном из фитнес-центров Тюмени, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

В одном городском фитнес-центре люди не могут получить оплаченные ими по договору услуги. После продажи годовых абонементов заведение не предоставляет своим клиентам доступ к оборудованию и возможностям, прописанным в договоре, сообщило megatyumen.ru.

Причина отказа в том, что центр часто закрывается на ремонт или же закрытие происходит по неизвестным причинам после нескольких посещений клиентов. Дни закрытия шли в счет годового абонемента посетителей. Вернуть денежные средства за неиспользованные услуги центр отказывается.

Жители Тюмени обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить фитнес-центр и защитить их права. Работники учреждения согласились помочь и принять участие в судебном разбирательстве, если от пострадавших будет подан иск.