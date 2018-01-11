Умер гитарист группы Motorhead Эдди Кларк

Гитарист легендарной хэви-метал-группы Motorhead Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет от пневмонии. Он был последним участником классического состава группы, сообщает Independent.

Как уточняется в официальном аккаунте коллектива в Facebook, Кларк скончался 10 января.

«Эдди мирно ушел из жизни в больнице, где его лечили от пневмонии», — говорится в сообщении.

В ноябре 2015 года скончался бывший барабанщик Motоrhead Фил Тейлор, буквально через месяц умер бессменный лидер коллектива Иэн Фрэйзер Килмистер, более известный как Лемми.

Motоrhead — группа, основанная басистом и певцом Иеном Лемми Килмистером в 1975 году в Великобритании. Коллектив считается одним из основоположников хеви-метал. Тейлор принимал участие в записи таких знаковых альбомов, как Overkill (1979), Ace of Spades (1980) и Iron Fist (1982).