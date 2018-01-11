Убивший сына из-за задержки жены на работе найден мертвым в камере СИЗО

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода, задержанный по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына из-за постоянных задержек жены-следователя на работе, покончил с собой в СИЗО.

Об этом в четверг, 11 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла 3 ноября 2017 года. Следователь находилась на работе, когда получила насторожившее ее SMS от супруга, оставшегося дома с четырехлетним сыном.

Отпроситься со службы женщине не удалось. В это время ее супруг отвел сына в гараж, посадил в машину и включил зажигание, в результате чего ребенок задохнулся от угарного газа.

После этого мужчину задержали. На допросе он признался, что ревновал супругу к работе, где она пропадала сутками.