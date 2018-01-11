МИД Франции не видит альтернативы выполнению ядерного соглашения с Тегераном

Франция не видит альтернативы выполнению ядерного соглашения с Тегераном.

Об этом в четверг, 11 января, заявил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция крайне привержена выполнению соглашения. Альтернативы ему нет», — цитирует его ТАСС.

Совместный всеобъемлющий план действий об урегулировании многолетней проблемы иранского атома был принят в 2015 году. Документ, подписанный Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

6 января портал iz.ru рассказал, что американский закон об изменении ядерного соглашения с Ираном может быть принят уже на следующей неделе.