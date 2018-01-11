Пожилой мужчина погиб в аварии в Новгородской области

Пожилой мужчина погиб в аварии, пытаясь перейти дорожную полосу в Новгородском районе Новгородской области, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по области.

Авария произошла вчера, 10 января, около 7:25 на трассе Великий Новгород — Нехино. Пешеход, 63-летний мужчина, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль Renault Duster под управлением 48-летнего мужчины совершил наезд на пешехода, сообщило Новгород.ру.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб от полученных травм на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии выясняются сотрудниками правоохранительных органов.