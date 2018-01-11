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Раскопки на месте трассы «Таврида» завершатся к концу февраля

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Специалисты Института археологии Крыма РАН планируют к концу февраля завершить археологические работы на месте строительства трассы «Таврида». Не исследован полностью участок от Симферополя до Бахчисарая, начинаются раскопки на территории от Бахчисарая до Севастополя. Об этом сообщает «Крыминформ».

На некоторых ответвлениях «Тавриды» археологическая разведка еще не производилась. Ученые ожидают новых находок и открытий. 

Напомним, в зоне строительства федеральной трассы были обнаружены 80 археологических памятников. Площадь раскопок, которые начались весной 2017 года, превышает 500 тыс. кв. м.

Федеральную трассу «Таврида» строят в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Дорога должна связать мост через Керченский пролив и Крымский полуостров с материковой Россией. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года.

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