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Школьницу сбили при переходе автодороги в Омске

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Иномарка сбила школьницу при переходе автодороги в Омске, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел вчера, 10 января, в районе 17:00, возле домов на пересечении улиц 5-й Кировской и Менжинского. 13-летняя девочка пыталась перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте.

Автомобиль Dodge Caliber, под управлением 29-летнего мужчины, двигавшийся по направлению к улице Семиреченской, не смог избежать столкновения и совершил наезд на пешехода, сообщило РИА «Омск-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила телесные травмы и была госпитализирована. Обстоятельства аварии выясняются. По факту случившегося проводится проверка.

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