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Водитель пикапа погиб в ДТП в Балтасинском районе Татарстана

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Водитель пикапа погиб в серьезном дорожно-транспортном происшествии в Балтасинском районе, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел на 92-м км трассы Казань–Малмыж 11 января утром. Автомобиль Nissan и пикап Иж-2717 столкнулись лоб в лоб, в результате чего кабина отечественного авто была полностью уничтожена, а иномарку отбросило в кювет, сообщает ИА «Татар-информ».

Водитель пикапа от полученных в аварии телесных повреждений скончался на месте. Мужчина, управлявший автомобилем Nissan, с травмами был доставлен в Арскую центральную районную больницу. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновника аварии.

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