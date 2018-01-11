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На вокзалах Красноярска выступят оркестр и хор

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Проект «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам» стартует в Красноярске. Он станет частью XII Зимнего суриковского фестиваля искусств. В этом году он будет приурочен к 170-летию Василия Сурикова.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, Красноярский камерный оркестр и хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступят на станциях Енисей, Базаиха и Злобино. Они будут исполнять так называемую «популярную классику». Для пассажиров, в частности, прозвучат произведения Вольфганда Амадея Моцарта, Эдварда Грига, Иоганна Штраусса, Антонио Вивальди, Астора Пяццола. Концерты начнутся 15 января и продлятся четыре дня, до 19 января.

Кроме того, по улицам Красноярска с 17 по 25 января будет курсировать «Суриковский троллейбус», еще один участник зимнего фестиваля искусств.

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