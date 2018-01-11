Начата проверка после нападения пумы на посетителя цирка в Красноярске

Красноярские полицейские проверят обстоятельства нападения на девушку котенка пумы, сбежавшего из цирка шапито, сообщает «РИА Hовости». Информация об этом была ранее опубликована в СМИ.

По данным свидетелей, маленькая пума набросилась сзади на посетительницу, покупавшую билеты в кассе гастролирующего цирка. Животное удалось отогнать с помощью сигнала автомобиля. Девушка не получила серьезных травм, однако была испорчена ее куртка. В полицию жертва пумы не обращалась, однако было решено провести проверку. Об этом информирует ИА FlashSiberia.

Как писал портал iz.ru, память о первом цирковом представлении, которое прошло на берегу Суры, увековечат на набережной в Пензе. Об этом рассказала главный архитектор мастерской А. Бреусова Алевтина Чибирева. По ее словам, предположительный проект выглядит, как шатер или арена, куда жители и гости города могли бы пройти, сфотографировать и даже посмотреть небольшое представление.



