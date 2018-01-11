Незаконную свалку снега обнаружило под Казанью минэкологии

Незаконную свалку грязного снега объемом около 400 куб. м обнаружили на берегу реки Киндерки под Казанью. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Инспекторы министерства зафиксировали под мостом автотрассы М-7 на пересечении Советского района Казани и Высокогорского района республики незаконное складирование грязного снега. Предположительно, отходы были вывезены после расчистки улично-дорожной сети, так как в их составе обнаружили нефтепродукты и реагенты, сообщает ProKazan.ru.

Как отметил заместитель начальника центрального территориального управления Алмаз Исмагилов, вредные вещества при таянии загрязнения снега могут попасть в водный объект. Сейчас по факту произошедшего возбуждено административное расследование. Нарушителей разыскивают с помощью видеокамер, после чего обяжут ликвидировать свалку.