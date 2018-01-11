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Путин проведет международный телефонный разговор

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Президент России Владимир Путин в четверг, 11 января, проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Когда он состоится, мы вас информируем соответствующим образом», — сказал Песков, уточнив, что беседа состоится вечером. 

Темы грядущего разговора пресс-секретарь главы государства раскрывать не стал.

Также в разговоре с журналистами Песков рассказал, что повлияло на решение повысить МРОТ до прожиточного минимума раньше планируемого срока, и назвал низкопробной информацию из большинства Telegram-каналов. 

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