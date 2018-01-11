В Красноярске задержан устроивший массовую аварию подросток-дрифтер

Красноярской полиции удалось задержать водителя, который, пытаясь уйти от погони, повредил три автомобиля. Как выяснилось, ему 15 лет.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, с родителями юного нарушителя будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних. Их могут оштрафовать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также по решению суда они должны будут возместить ущерб, причиненный в результате аварии.

Само ДТП произошло еще в понедельник, 8 января. ВАЗ-2107, которым управлял подросток, скрывался от экипажа ГИБДД. Однако машину занесло, и в дрифте автомобиль вылетел на парковку и повредил стоящие там иномарки. После этого из салона выбежали молодые люди. В тот день задержать их не удалось.

Личность водителя была установлена лишь сегодня. Как выяснилось, машина принадлежала одному из подростков. Он недавно приобрел авто и решил покататься с друзьями. А когда ему просигналил инспектор, испугался и не остановился.

Портал iz.ru в середине декабря сообщал о том, что в Санкт-Петербурге разыскивают водителя, который устроил дрифт-заезд возле Исаакиевского собора. Видео с экстремальной ездой вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади было опубликовано в социальной сети Instagram.