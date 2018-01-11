Облачная погода и мороз ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и до минус 14 градусов. Осадков не ожидается. Об этом в четверг сообщили в Гидрометцентре России.

По словам представителя Гидрометцентра, температура понижается плавно. «Ночные температуры в пятницу минус 6 — минус 11 градусов, в выходные до минус 14 градусов. Днем минус 5 — минус 10 градусов», — цитирует РИАМО синоптика.

Давление повысится и составит 768 мм рт. ст. Это выше нормы примерно на 15 мм. Будет дуть слабый северный ветер. На следующей неделе в московский регион придет потепление.

В четверг в столице и Московской области ожидается небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный, с переходом на северный. Скорость ветра — от 5 до 10 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 — минус 1 градус, в Подмосковье — минус 5 — 0 градусов.