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Облачная погода и мороз ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и до минус 14 градусов. Осадков не ожидается. Об этом в четверг сообщили в Гидрометцентре России.

По словам представителя Гидрометцентра, температура понижается плавно. «Ночные температуры в пятницу минус 6 — минус 11 градусов, в выходные до минус 14 градусов. Днем минус 5 — минус 10 градусов», — цитирует РИАМО синоптика.

Давление повысится и составит 768 мм рт. ст. Это выше нормы примерно на 15 мм. Будет дуть слабый северный ветер. На следующей неделе в московский регион придет потепление.

В четверг в столице и Московской области ожидается небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный, с переходом на северный. Скорость ветра — от 5 до 10 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 — минус 1 градус, в Подмосковье — минус 5 — 0 градусов.

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