Авиакомпания Jet Airways уволила двух пилотов за ссору на борту самолета

Ссора на аборту самолета авиакомпании Jet Airways стала причиной увольнения двух пилотов.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика, распространенным в четверг, 11 января.

«По итогам расследования событий, произошедших на борту рейса 9W 119 Лондон–Мумбаи 1 января 2018 года, Jet Airways немедленно отстранила от работы обоих пилотов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что капитан ударил второго пилота-женщину по лицу и та покинула кабину.

На момент инцидента на борту самолета находились 324 пассажира и 14 членов экипажа

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