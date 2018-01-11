Жители Усть-Кута опасаются закрытия единственной муниципальной аптеки

Жители Усть-Кутского района Иркутской области направили обращение региональному уполномоченному по правам человека Виктору Игнатенко, в котором сообщили о возможном закрытии центральной районной аптеки. Она оказалась на грани банкротства.

Сотрудники аптеки уже уведомили ее администрацию о том, что не выйдут на работу до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате. Между тем, как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе омбудсмена, в районе в связи с этим может сложиться критическая ситуация, поскольку это единственное аптечное предприятие, которое обеспечивает лекарствами льготные категории граждан, проживающих в Усть-Кутском районе.

В пресс-службе говорят, что районная администрация пыталась проводить антикризисные мероприятия, чтобы не допустить неблагоприятного развития ситуации, однако без вмешательства областных властей аптеку не спасти.

Омбудсмен уже направил запрос главе регионального минздрава с просьбой принять меры, поскольку в противном случае будут нарушены права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Между тем, как сказали в администрации района, для того чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, необходима новая муниципальная программа либо изменения в действующей по привлечению медицинских кадров, чтобы появились законные снования на оказание аптеке муниципальной поддержки.