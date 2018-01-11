Прямой эфир

Жители Усть-Кута опасаются закрытия единственной муниципальной аптеки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Усть-Кутского района Иркутской области направили обращение региональному уполномоченному по правам человека Виктору Игнатенко, в котором сообщили о возможном закрытии центральной районной аптеки. Она оказалась на грани банкротства.

Сотрудники аптеки уже уведомили ее администрацию о том, что не выйдут на работу до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате. Между тем, как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе омбудсмена, в районе в связи с этим может сложиться критическая ситуация, поскольку это единственное аптечное предприятие, которое обеспечивает лекарствами льготные категории граждан, проживающих в Усть-Кутском районе.

В пресс-службе говорят, что районная администрация пыталась проводить антикризисные мероприятия, чтобы не допустить неблагоприятного развития ситуации, однако без вмешательства областных властей аптеку не спасти.

Омбудсмен уже направил запрос главе регионального минздрава с просьбой принять меры, поскольку в противном случае будут нарушены права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Между тем, как сказали в администрации района, для того чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, необходима новая муниципальная программа либо изменения в действующей по привлечению медицинских кадров, чтобы появились законные снования на оказание аптеке муниципальной поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Росздравнадзора ожидает исчезновения поддельных лекарств в РФ в 2020 году
Россияне запасаются таблетками от похмелья
В декабре граждане покупают в полтора-два раза больше медикаментов этой категории

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017