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Женщину и ее сожителя заподозрили в убийстве внуков под Белгородом

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Фото: TAСС/DPA/Patrick Seeger
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Правоохранители в Белгородской области задержали женщину и ее сожителя по подозрению в убийстве двоих малолетних детей, приходившихся женщине внуками. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в ночь на 11 января в квартире жилого дома в городе Валуйки. Известно, что мать трехлетней девочки и пятилетнего мальчика привезла их к бабушке на новогодние праздники. В день трагедии соседи услышали шум из квартиры, где находились дети, и вызывали полицию. Прибывшие на место оперативники обнаружили пятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти и трехлетнюю девочку, которая на тот момент еще была жива, однако скончалась в больнице, сообщает телеканал «360». По подозрению в совершении преступления были задержаны 41-летняя бабушка детей и ее 48-летний сожитель, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних», назначен комплекс необходимых экспертиз, сообщает РИА «7 новостей». Криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают соседей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело после гибели двоих детей на пожаре под Иркутском.

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