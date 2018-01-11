Женщину и ее сожителя заподозрили в убийстве внуков под Белгородом

Правоохранители в Белгородской области задержали женщину и ее сожителя по подозрению в убийстве двоих малолетних детей, приходившихся женщине внуками. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в ночь на 11 января в квартире жилого дома в городе Валуйки. Известно, что мать трехлетней девочки и пятилетнего мальчика привезла их к бабушке на новогодние праздники. В день трагедии соседи услышали шум из квартиры, где находились дети, и вызывали полицию. Прибывшие на место оперативники обнаружили пятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти и трехлетнюю девочку, которая на тот момент еще была жива, однако скончалась в больнице, сообщает телеканал «360». По подозрению в совершении преступления были задержаны 41-летняя бабушка детей и ее 48-летний сожитель, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних», назначен комплекс необходимых экспертиз, сообщает РИА «7 новостей». Криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают соседей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело после гибели двоих детей на пожаре под Иркутском.