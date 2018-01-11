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Пенсионерка погибла при пожаре в центре Оренбурга

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Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в центре Оренбурга, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Инцидент произошел сегодня ночью, 11 января, в одном из частных домов на улице Рыбаковской. На пульт спасателей вызов поступил в 2:22 от свидетелей возгорания, сообщило РИА «Оренбуржье».

В результате возгорания погибла пожилая женщина, ее тело было найдено при осмотре места происшествия спасателями. Ей оказалась 71-летняя владелица дома.

Площадь нанесенного вреда частному дому от возгорания составляет 40 кв. м. Причины и обстоятельства пожара выясняются. По факту произошедшего проводится проверка.

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