Пассажир пострадал при столкновении такси и легковушки на Ставрополье

Женщина-пассажир пострадала в дорожно-транспортном происшествии с участием такси в Лермонтове Ставропольского края, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на пересечении улиц Горянков и Нагорной. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21074 не предоставил преимущества в движении такси «Лада», в результате чего произошло столкновение, сообщает NewsTracker.

В аварии пострадала 39-летняя пассажирка такси, которая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. Виновником аварии оказался 29-летний житель города Пятигорска. Ранее в правонарушениях он не был замечен.