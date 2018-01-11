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Строительство художественного музея в Барнауле продолжится

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Создание художественного музея в Барнауле продолжится в 2018 году, сообщает «Интерфакс-Сибирь». На эти цели выделено около 160 млн рублей. В настоящее время специалисты корректируют проектно-сметную документацию. 

Проект начался около шести лет назад, когда старое здание музея было признано ветхим и снесено, напоминает altapress.ru. Новое учреждение внешне будет похоже на прежнее. В отделке планируется использовать колыванский камень.

В 2016 году был расторгнут контракт с компанией «СтройГАЗ», строительство остановилось. В 2017 году аукцион на проектные работы и разработку интерьера выиграл архитектор Евгений Тоскин.

Как писал портал iz.ru, посещаемость московских музеев за последние семь лет увеличилась в полтора раза. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента культуры. Всего за прошедший год столичные музеи посетили около 20 млн человек. 

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