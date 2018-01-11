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США перебросили три стратегических бомбардировщика B-2 на авиабазу на острове Гуам

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Фото: Global Look Press
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ВВС США разместили три стратегических бомбардировщика B-2 на военной авиабазе «Андерсен» на острове Гуам.

Информацию об этом распространили Тихоокеанские военно-воздушные силы в четверг, 11 января.

«Около 200 рядовых и три B-2 Spirit размещены на базе «Андерсен» для поддержки бомбардировщиков тихоокеанского командования и миссии сдерживания», — цитирует сообщение «РИА Новости».

10 ноября портал iz.ru сообщил, что США планируют поддерживать ротационное присутствие хотя бы одного из видов стратегических бомбардировщиков на острове Гуам. Это обеспечит давление на Северную Корею.

В последнее время на базе «Андерсен» на Гуаме постоянно находились три бомбардировщика — B-52, B-2 и B-1. ВВС США планируют и дальше обеспечивать ротационное присутствие бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, на острове.

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