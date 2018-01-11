Прямой эфир

Такси въехало в остановку в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске в остановку общественного транспорта въехал легковой автомобиль. Это произошло после ДТП. Травмы получил водитель машины, в состоянии средней степени тяжести он госпитализирован. Среди пешеходов пострадавших нет.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, ЧП произошло после столкновения Renault Logan и Toyota Land Cruiser. Renault буквально отбросило на остановку. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, что послужило причиной аварии.

Между тем очевидцы рассказывают в социальных сетях, что в остановку врезался автомобиль, на который был нанесен логотип службы такси «Максим».

Крупное ДТП произошло сегодня в Новосибирской области. На 111-м км трассы Р-256 столкнулись две легковые машины. Toyota врезалась в Honda, после чего вылетела на встречную полосу. На месте скончались шесть человек, еще трое получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае
ДТП с микроавтобусом в Курской области унесло жизни трех граждан Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017