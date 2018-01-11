Такси въехало в остановку в Иркутске

В Иркутске в остановку общественного транспорта въехал легковой автомобиль. Это произошло после ДТП. Травмы получил водитель машины, в состоянии средней степени тяжести он госпитализирован. Среди пешеходов пострадавших нет.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, ЧП произошло после столкновения Renault Logan и Toyota Land Cruiser. Renault буквально отбросило на остановку. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, что послужило причиной аварии.

Между тем очевидцы рассказывают в социальных сетях, что в остановку врезался автомобиль, на который был нанесен логотип службы такси «Максим».

Крупное ДТП произошло сегодня в Новосибирской области. На 111-м км трассы Р-256 столкнулись две легковые машины. Toyota врезалась в Honda, после чего вылетела на встречную полосу. На месте скончались шесть человек, еще трое получили ранения.