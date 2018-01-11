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Жена Аршавина ждет извинений от «Аэрофлота» и увольнения бортпроводницы

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Жена бывшего нападающего сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила о намерении обратиться в суд после скандала на борту самолета «Аэрофлота».

По ее словам, главные претензии относятся к бортпроводнице.

«Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье «Нанесение вреда здоровью», –– рассказала Казьмина в интервью RT.

Также она отметила, что ее устроит, если «Аэрофлот» принесет ей извинения и уволит стюардессу.

«Меня бы полностью устроило, если бы мне принесли извинения от имени компании и уволили данную сотрудницу. Но они считают себя главными в стране в данном сегменте. Противостоять им — это то же самое, что бороться с ветряными мельницами», — сказала Казьмина.

Инцидент произошел 6 января. Жену Андрея Аршавина и ее детей сняли с рейса Москва–Алма-Ата за несоблюдение техники безопасности и деструктивное поведение.

В «Аэрофлоте» пояснили, что Казьмина отказывалась следовать инструкциям бортпроводников и пристегивать ремни безопасности. Кроме того, она попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, несмотря на билет в эконом.

Помимо этого, женщина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Как сообщает РЕН ТВ, после инцидента одна из стюардесс начала получать СМС с угрозами, отправленными с телефона Аршавиной. Жена спортсмена заявила, что писала сообщения не она, а некий «оперативный сотрудник следственного комитета».

Это не первые заявления об угрозах от жены Аршавина. 9 января о предупреждениях от Казьминой сообщила казахстанская модель Ольга Семенова, которая была заснята в объятиях Андрея Аршавина.

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