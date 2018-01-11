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Приговор 23 членам перевозившей наркотики банды вынесен в Коми

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Суд приговорил к длительным срокам заключения 23 человек, среди которых организаторы и участники преступного сообщества, которые переводили наркотические вещества. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Коми.

По информации следствия, участники преступного сообщества занимались незаконной деятельностью в 11 регионах России. Они перевозили и сбывали с помощью тайников-закладок синтетические наркотики. Среди осужденных 10 жителей Коми из Сысольского района, Ухты и Сыктывкара, сообщает ИА FlashNord.

Наркотические вещества ввозились в РФ из Китая под видом корма для собак, после чего переправляли на склады в Москве, а также Московской области и Красноярском крае. Сбыт запрещенных препаратов происходил с помощью интернета и электронных платежей.

Задержать часть вещества весом в 5 кг удалось в 2015 году в аэропорту Домодедово при попытке переправить в Коми. Всего у преступного сообщества в ходе следствия было изъято более 46 кг наркотиков. Все участники преступной организации были признаны виновными. Максимальное наказание, которое получили несколько человек, составило 18 лет лишения свободы.

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