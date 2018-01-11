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На реке Бира в столице ЕАО построят крещенский городок

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Жители Биробиджана встретят Рождество на реке Бира. Там оборудуют специальную площадку для рождественских купаний. Она будет открыта 19 января.

По словам спасателей, на реке в этом районе лед прочный, однако мэр Биробиджана Евгений Коростелев всё же потребовал получить заключение специалистов ГУ МЧС по ЕАО о безопасности участка, где собираются строить городок.

В этом месте оборудуют купель и иордань, где можно будет набрать освященной воды. Кроме того, здесь появится сцена для праздничного концерта. Также в районе рождественского городка появятся палатки для переодевания и обогрева, где можно будет попить горячий чай и даже поесть солдатскую кашу.

За соблюдением порядка во время купаний будут следить представители полиции. Дежурства продлятся вплоть до 1:00 20 января. Сотрудники МЧС установят две световые башни: одну рядом с иорданью, а вторую рядом со сценой.

Как отмечает ИА EAOMedia, обряд освящения воды на Бире состоится в 13:00 19 января. Его проведет архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

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