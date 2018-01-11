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Областная липецкая библиотека отметит 100-летие в этом году

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Областная липецкая библиотека отметит 100-летие в 2018 году, сообщила пресс-служба управления и искусства по Липецкой области.

Универсальная научная областная библиотека справит 100 лет со дня своего открытия. В течение года будут проходить всевозможные конкурсы, выставки и акции. Основное празднество по случаю даты планируется на октябрь месяц.

В октябре в учреждении будет проводиться межрегиональная конференция с научно-практическим уклоном и основное торжество по случаю 100-летия библиотеки, сообщило GOROD48.

Ближайшее мероприятие для посетителей назначено уже на февраль — планируется организовать возможность виртуального кругосветного путешествия благодаря литературным произведениям. В апреле пройдет акция «Библионочь».

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