Областная липецкая библиотека отметит 100-летие в этом году

Областная липецкая библиотека отметит 100-летие в 2018 году, сообщила пресс-служба управления и искусства по Липецкой области.

Универсальная научная областная библиотека справит 100 лет со дня своего открытия. В течение года будут проходить всевозможные конкурсы, выставки и акции. Основное празднество по случаю даты планируется на октябрь месяц.

В октябре в учреждении будет проводиться межрегиональная конференция с научно-практическим уклоном и основное торжество по случаю 100-летия библиотеки, сообщило GOROD48.

Ближайшее мероприятие для посетителей назначено уже на февраль — планируется организовать возможность виртуального кругосветного путешествия благодаря литературным произведениям. В апреле пройдет акция «Библионочь».