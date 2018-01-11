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Снежное царство: последствия непогоды на Сахалине

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Мощный циклон, обрушившийся на Сахалинскую область 9-10 января, принес снегопады и сильный ветер. На острове выпало больше половины месячной нормы осадков
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Администрация Южно-Сахалинска из-за сложных погодных условий ввела режим ЧС
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
В ночь на 11 января в Южно-Сахалинске уборкой снега занимались более 320 единиц техники
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Муниципальной техники оказалось недостаточно для оперативного устранения последствий снегопадов, поэтому глава Южно-Сахалинска обратился к местным предпринимателям с просьбой помочь в расчистке улиц
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Циклон стал причиной приостановки междугородного автобусного сообщения
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
В 70 км от Южно-Сахалинска около 100 автомобилей застряли в сугробах на заснеженной трассе
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Горожане во время снегопада в планировочном районе «Дальнее»
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Циклон оставил без энергоснабжения жителей нескольких сел и городов
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
МЧС предупредило об опасности схода лавин в десяти районах Сахалинской области
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