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Пять ледяных плит для рисования установили в московских «Сокольниках»

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Пять ледяных плит для рисования светом установили в столичном парке «Сокольники». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ледяные холсты разместили рядом с центральным входом в парк. Они стилизованы под старые телевизоры, высота каждого составляет около 2 м, а вес — больше 500 кг. Все гости смогут создать картины при помощи ультрафиолетовых фонариков. Лучи ультрафиолета впитывает прикрепленный изнутри «холста» щит, обработанный особой краской — люминофором.

Для изготовления ледяных полотен использовали морозильные камеры и заготовки специальной формы, куда заливали воду, сообщает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что созданные картины светятся на льду минимум 15 минут, переливаясь красками, а это зрелище, по словам художественного руководителя парка Андрея Копосова, напоминает просмотр телевизора.

Ледяные холсты будут находиться в «Сокольниках» до 14 января. Перед гостями парка 11 и 12 января выступят световые художники, также подготовлены мастер-классы, на которые можно попасть с 16:00 до 19:00. Самостоятельно написать картины посетители смогут 13 и 14 января.

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