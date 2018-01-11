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Символом медиафорума российских островов станет маяк Анива

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Оргкомитет Первого международного медиафорума российских островов выбрал символ предстоящего мероприятия. Им стал маяк Анива. По мнению членов оргкомитета, этот логотип наиболее точно показывает значимость форума для сахалинского медиапространства.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, представители комитета отметили, что маяк — символ спасения, а форум — некий берег, на котором участники форума смогут обменяться опытом и идеями и совместными усилиями найти решение многих проблем, связанных с медиапространством.

«Съезжаясь на свет маяка форума, участники привезут с собой новые идеи, багажи собственного опыта и знаний», — цитирует агентство члена оргкомитета Руслана Пе.

Сам форум пройдет 1–2 марта 2018 года. В его работе примут участие представители СМИ Сахалина и других российских регионов, а также стран АТР, эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня, PR-специалисты и маркетологи. Мероприятие призвано расширить взаимодействие власти, медиа и бизнеса.

Маяк Анива — это заброшенная башня, установленная в 1939 году на мысе Анива острова Сахалин, на скале Сивучья. Высота башни — 31 м, высота света маяка — 40 м над уровнем моря.

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