Пенсионерка в Башкирии перевела мошенникам более 3 млн рублей

В Башкирии 70-летняя жительница Стерлитамака перевела на счета аферистов более 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Около двух лет назад потерпевшая заказывала лекарства в интернете. В ноябре 2017 года ей позвонили и предложили компенсацию за покупку медикаментов в размере 450 тыс. рублей, пишет «МедиаКорСеть». Однако для получения этих средств ее попросили перевести свои деньги на банковские счета. Звонки продолжались с разных номеров, требуемые суммы росли. Не дождавшись выплаты, пенсионерка обратилась в полицию.

Как ранее писал портал iz.ru, продававшие московским пенсионерам фильтры для воды мошенники получили от четырех до шести лет тюремного заключения. Всего в преступную организацию входило 35 участников, лидерами группы являлись уроженцы Грузии и Армении. Злоумышленники заработали более 90 млн рублей с 2014 года. Потерпевшими признаны более тысячи человек.