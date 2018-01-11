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Пенсионерка в Башкирии перевела мошенникам более 3 млн рублей

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В Башкирии 70-летняя жительница Стерлитамака перевела на счета аферистов более 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Около двух лет назад потерпевшая заказывала лекарства в интернете. В ноябре 2017 года ей позвонили и предложили компенсацию за покупку медикаментов в размере 450 тыс. рублей, пишет «МедиаКорСеть». Однако для получения этих средств ее попросили перевести свои деньги на банковские счета. Звонки продолжались с разных номеров, требуемые суммы росли. Не дождавшись выплаты, пенсионерка обратилась в полицию.

Как ранее писал портал iz.ru, продававшие московским пенсионерам фильтры для воды мошенники получили от четырех до шести лет тюремного заключения. Всего в преступную организацию входило 35 участников, лидерами группы являлись уроженцы Грузии и Армении. Злоумышленники заработали более 90 млн рублей с 2014 года. Потерпевшими признаны более тысячи человек.

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