Предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова арестован в Турции

Турецкая полиция арестовала мужчину, который мог организовать убийство посла РФ Андрея Карлова.

Информацию об этом в четверг, 11 января, распространила газета Sabah.

Подозреваемый входил в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и был за это уволен с госслужбы, сообщает «РИА Новости».

28 декабря турецкий суд решил заключить под арест организатора выставки, на который был убит Карлов. Мустафа Тимур Озкан задержан, допрошен и доставлен в суд, где ему предъявили обвинение в «соучастии в умышленном убийстве».

Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года во время выступления на посвященной РФ фотовыставке. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте в тот же день. МИД РФ квалифицировал инцидент как теракт.