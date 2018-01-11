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Предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова арестован в Турции

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Фото: TAСС/Zuma/Depo Photos
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Турецкая полиция арестовала мужчину, который мог организовать убийство посла РФ Андрея Карлова.

Информацию об этом в четверг, 11 января, распространила газета Sabah.

Подозреваемый входил в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и был за это уволен с госслужбы, сообщает «РИА Новости».

28 декабря турецкий суд решил заключить под арест организатора выставки, на который был убит Карлов. Мустафа Тимур Озкан задержан, допрошен и доставлен в суд, где ему предъявили обвинение в «соучастии в умышленном убийстве».

Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года во время выступления на посвященной РФ фотовыставке. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте в тот же день. МИД РФ квалифицировал инцидент как теракт.

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