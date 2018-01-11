В США признали две новые породы собак

Американский кинологический клуб добавил в свою классификацию две новые породы собак.

Одна из пород, добавленных в реестр, — большой вандейский бассет-грифон. Порода была выведена для охоты на зайцев во Франции, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт организации.

Другая порода — нидерландский койкерхондье — спаниель, выведенный несколько сотен лет назад в Европе для охоты на уток. Койкерхондье были популярны среди голландской знати.

Обе породы получили право участвовать в соревнованиях 1 января 2018 года.

После того как эти две породы получили полное признание, общее количество признаваемых Американским кинологическим клубом пород достигло 192.