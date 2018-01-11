Российский адмирал назвал возможную причину инцидента с кораблем в Эгейском море

Столкновение большого десантного корабля Черноморского флота «Ямал» с сухогрузом «Отка-2» под флагом Сьерра-Леоне в Эгейском море произошло по вине иностранного судна.

Такое мнение высказал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

По мнению военного моряка, сухогруз должен был сообщить о своем желании совершить обгон.

«Наши должны идти прежним курсом с прежней скоростью, а сухогруз или уверенно обогнать корабль, а потом повернуть на безопасном расстоянии, или (связаться) на УКВ и изложить, что ему надо», — цитирует его «РИА Новости».

Инцидент произошел 30 декабря в Эгейском море, пострадавших при столкновении не оказалось.

7 января портал iz.ru сообщил, что при столкновении панамского нефтяного танкера и гонконгского сухогруза у восточного побережья Китая без вести пропали 32 человека, сообщили китайские СМИ.

Столкновение танкера Sanchi под флагом Панамы и гонконгского сухогруза CF Crystal произошло в 20:00 местного времени (15:00 мск) у побережья реки Янцзы.

Панамским судном владеет иранская компания Bright Shipping Limited, на его борту было 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш. В результате инцидента судно загорелось.