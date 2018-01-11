Прямой эфир

Российский адмирал назвал возможную причину инцидента с кораблем в Эгейском море

0
Фото: РИА Новости/Василий Батанов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столкновение большого десантного корабля Черноморского флота «Ямал» с сухогрузом «Отка-2» под флагом Сьерра-Леоне в Эгейском море произошло по вине иностранного судна.

Такое мнение высказал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

По мнению военного моряка, сухогруз должен был сообщить о своем желании совершить обгон. 

«Наши должны идти прежним курсом с прежней скоростью, а сухогруз или уверенно обогнать корабль, а потом повернуть на безопасном расстоянии, или (связаться) на УКВ и изложить, что ему надо», — цитирует его «РИА Новости».

Инцидент произошел 30 декабря в Эгейском море, пострадавших при столкновении не оказалось.

7 января портал iz.ru сообщил, что при столкновении панамского нефтяного танкера и гонконгского сухогруза у восточного побережья Китая без вести пропали 32 человека, сообщили китайские СМИ.

Столкновение танкера Sanchi под флагом Панамы и гонконгского сухогруза CF Crystal произошло в 20:00 местного времени (15:00 мск) у побережья реки Янцзы.

Панамским судном владеет иранская компания Bright Shipping Limited, на его борту было 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш. В результате инцидента судно загорелось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МО сообщило о столкновении сухогруза из Сьерра-Леоне с кораблем РФ
Найдено тело первого погибшего при столкновении судов у берегов Китая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017