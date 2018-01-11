Шесть человек погибли и трое пострадали в ДТП в Новосибирской области

Шесть человек погибли, трое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом в четверг, 11 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в в 10:30 (6:30 мск) на 111-м км трассы Р-256 Новосибирск–Барнаул.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хонда»», — говорится в сообщении.

В результате на месте погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

РЕН ТВ публикует кадры с места происшествия.

9 января четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае.