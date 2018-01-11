Украинский врач отправится в тюрьму за смертельную инъекцию зятю

60-летний онколог с Украины признан виновным в убийстве своего зятя с помощью укола. Коминтерновский районный суд Харькова приговорил врача к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Газета.ру».

Инцидент произошел в 2015 году. По данным следствия, дочь врача собиралась развестись с мужем из-за постоянных конфликтов в семье. Отношения тестя и зятя также ухудшились.

После этого мужчина подготовился к убийству и проник в дом, где проживала его дочь с мужем и ребенком, когда там никого не было. Врач переоделся в неприметную одежду и начал поджидать возвращения зятя из гаража. Когда тот вышел из машины, онколог напал на него сзади и вколол в правое бедро шприц с медицинским препаратом.

«Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу», — сообщила прокурор Виктория Тугайбей.

Отмечается, что врач-онколог имел доступ к препарату на работе.

После того как зять скончался, врач перетащил тело в безлюдное место, скрыл улики и попытался выдать убийство за естественную смерть.

Сам онколог вину в убийстве не признал.